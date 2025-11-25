Росіяни намагаються перерізати сполучення Мирнограда з Покровськом

Російські війська посилюють тиск на Мирноград і намагаються найближчим часом перерізати сухопутне сполучення міста з Покровськом. Про це повідомили у 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

За даними військових, характер дій ворога свідчить про спроби оточити Мирноград, просуваючись у напрямку населених пунктів Рівне та Світле. Десантно-штурмові підрозділи стримують просування противника в районі Красного Лимана.

На півночі Мирнограда росіяни штурмують малими піхотними групами, діючи цілодобово та активно використовуючи повітряні дрони для коригування руху. Українські військові посилюють угруповання у місті для оборони південних околиць, де ворог намагається накопичувати живу силу для подальших спроб прориву.

На північному сході Мирнограда бійці 38 окремої бригади морської піхоти взяли в полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє затриманих виявилися колишніми ув’язненими, що вийшли на волю після підписання контрактів із російською армією. За словами полонених, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі будівлі в сусідньому населеному пункті без їжі та води.

Українські оборонці надали полоненим необхідні умови та допомогу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.