ГУР показало кадри штурмових дій спецпризначенців на Покровському напрямку

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило ексклюзивні відеокадри бойової роботи спецпризначенців на Покровському напрямку. Про це повідомили у ГУР, коментуючи опубліковане відео.

У ГУР зазначили, що на кадрах зафіксовані епізоди штурму будівлі, де перебували російські військові, зачистки окопів, знищення ворожого дрона, роботи операторів FPV-дронів, а також надання медичної допомоги пораненому бійцю. Йдеться про дії воїнів “6-го загону спеціальних дій” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України.

За інформацією розвідки, відео зняте під час операції, проведеної у листопаді 2025 року на Покровському напрямку фронту за участю спецпідрозділів ГУР.

Реклама

Реклама

Унаслідок штурмових дій і зачистки визначених ділянок фронту вдалося поліпшити тактичне становище підрозділів Сил безпеки та оборони України, які утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.