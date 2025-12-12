Куди вигідно покласти гроші сьогодні: огляд депозитів і відсоткових ставок

У часи нестабільності люди зазвичай роблять дві речі: скорочують витрати й уважніше ставляться до заощаджень. Українці не виняток. Хтось тримає гроші «під матрацом», хтось переводить у валюту, але дедалі більше людей знову дивляться у бік банківських депозитів — як до зрозумілого й передбачуваного інструменту збереження коштів.

Причина проста: зберігати готівку вдома ризиковано, а депозити повертають собі репутацію надійного фінансового рішення, особливо коли йдеться про прозорі умови та адекватні ставки по депозитам. Саме на це сьогодні звертають увагу вкладники — не на гучні обіцянки, а на конкретні цифри й гарантії.

Чому депозити знову актуальні

Ще кілька років тому банківський депозит сприймався як щось нудне: поклав гроші — забув — забрав майже те саме. Але ринок змінився. Сьогодні депозити виконують одразу кілька важливих функцій:

допомагають зберегти купівельну спроможність грошей;

дають прогнозований дохід без ризикових інструментів;

дозволяють розподілити заощадження між гривнею та валютою;

забезпечують державний захист вкладів.

Особливо це актуально для тих, хто не хоче експериментувати з інвестиціями, але й не готовий тримати гроші без жодного доходу.

Які депозити пропонує Банк Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро працює з фізичними особами давно і робить ставку на прості та зрозумілі депозитні продукти — без складних схем і прихованих умов.

Строкові депозити

Цей варіант обирають ті, хто готовий розмістити кошти на фіксований період заради вищого доходу.

Основні умови:

у гривні — від 7,0% до 17% річних ;

; у доларах США та євро — від 0,01% до 2,5% річних ;

; строк розміщення — від 1 місяця ;

; мінімальна сума вкладу — від 500 грн або від 100 доларів / євро.

Такий депозит добре підходить для планування: ви одразу знаєте, коли і яку суму отримаєте наприкінці строку.

Депозити «на вимогу»

Цей формат створений для тих, хто хоче мати доступ до своїх коштів у будь-який момент.

Ключові особливості:

від 6,0% річних у гривні ;

; від 0,01% річних у валюті ;

; вільне поповнення та зняття;

мінімальна сума — від 1 грн / долара / євро.

Такий депозит часто використовують як «фінансову подушку»: гроші працюють, але залишаються під рукою.

Гарантії, які мають значення

Один із ключових факторів довіри до банківських депозитів — захист вкладів. Банк Кредит Дніпро є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і це не просто формальність.

Під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення всі депозити фізичних осіб гарантовані державою у повному обсязі — без обмеження суми. Це означає, що незалежно від розміру вкладу, держава гарантує повернення коштів і нарахованих відсотків.

Після завершення цього періоду гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень, що також залишається одним із найвищих рівнів захисту для приватних вкладників.

Як обрати депозит під себе

Перед відкриттям депозиту варто чесно відповісти собі на кілька запитань:

Чи потрібен мені постійний доступ до коштів?

Якою валютою зручніше користуватися?

На який строк я готовий «заморозити» гроші?

Чи хочу я максимальний відсоток, чи більшу гнучкість?

Для одних оптимальним рішенням стане строковий вклад у гривні з вищою дохідністю. Для інших — депозит на вимогу, який забезпечує ліквідність і спокій.

Банківський депозит — це не про швидкий прибуток. Це про стабільність, контроль і впевненість у завтрашньому дні. Коли умови прозорі, ставки конкурентні, а держава гарантує захист вкладів, депозит знову стає логічним вибором для збереження коштів.

Банк Кредит Дніпро пропонує рішення як для тих, хто хоче отримати максимум доходу, так і для тих, кому важлива свобода доступу до власних грошей. А головне — дає можливість зберігати заощадження без зайвих ризиків і складних фінансових експериментів.

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Ліцензія НБУ №70 від 22.10.2018