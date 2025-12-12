На Київщині ліквідували 18 підпільних гральних закладів — БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області припинили діяльність 18 нелегальних гральних закладів у регіоні.

Про це повідомило БЕБ.

БЕБ провело масштабну операцію на Київщині по ліквідації підпільних гральних закладів / Фото: БЕБ

За даними відомства, підпільні гральні зали працювали в нежитлових приміщеннях у Фастівському, Білоцерківському, Бучанському, Васильківському та Обухівському районах Київської області. Заклади діяли в закритому режимі, зокрема й під час комендантської години. Відвідування погоджувалося заздалегідь з адміністраторами, а доступ надавався лише постійним клієнтам.

Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 160 комплектів комп’ютерної техніки, відеокамери, термопринтери та чорнові записи. Усе вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальних провадженнях. Орієнтовна вартість товарно-матеріальних цінностей становить майже 3 млн гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування нелегального грального бізнесу. Досудове розслідування триває за статтею 203-2 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.