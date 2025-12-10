На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет: вилучено майна на 2,2 млн грн

Бюро економічної безпеки повідомило про викриття підпільного цеху з масового виробництва сигарет у Броварському районі Київщини. Детективи вилучили обладнання та сировину на понад 2,2 мільйона гривень.

Бюро економічної безпеки України повідомило, що детективи територіального управління у Київській області викрили підпільний цех із масового виготовлення сигарет. За інформацією відомства, на території приватного домоволодіння у Броварському районі було облаштовано повноцінний виробничий комплекс, де працювали промислові лінії, здатні випускати понад 4 тисячі пачок сигарет на добу.

Готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів, частину — на території Київської області, а частину відправляли поштою до інших регіонів.

Під час обшуків, які провели детективи БЕБ спільно з оперативниками Державної прикордонної служби, вилучено промислове обладнання, тютюн, фільтри, сировину та значні обсяги вже виготовленої продукції. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 2,2 мільйона гривень.

Керівник підрозділу детективів Микола Ульмер зазначив, що БЕБ системно протидіє тіньовому обігу підакцизних товарів, і нагадав, що з початку року в області вилучено незаконної продукції майже на 75 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває за ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та транспортування підакцизних товарів. У БЕБ повідомили, що встановлюється повне коло осіб, причетних до діяльності підпільного цеху.