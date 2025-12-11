Болгарський суд відмовився екстрадувати росіянина, пов’язаного з вибухом у порту Бейрута

Болгарський суд відхилив запит Лівану щодо екстрадиції Ігоря Гречушкіна, власника судна, з вантажу якого походив аміачний селітра, що спричинив масштабний вибух у порту Бейрута у 2020 році. Про це повідомляє EuroNews.

Суд у Софії вирішив, що Ліван не надав достатніх гарантій, що Гречушкіна буде захищено від можливого смертного вироку або що такий вирок не буде виконано. Адвокатка Гречушкіна повідомила, що суд також постановив залишити його під вартою.

Ліван розшукує Гречушкіна в межах розслідування трагедії 4 серпня 2020 року, яка забрала життя щонайменше 218 людей, травмувала понад 6 тисяч і завдала руйнувань на мільярди доларів. Він був затриманий у Софії у вересні за “червоним повідомленням” Інтерполу і має громадянство Росії та Кіпру.

Реклама

Реклама

Прокурор Анґел Канев заявив, що ключовим питанням для екстрадиції є гарантії з боку компетентної ліванської влади. За його словами, для позитивного рішення потрібні запевнення від міністра юстиції Лівану, доповнені підтвердженнями Верховного суду та Генпрокуратури. Прокуратура планує оскаржити відмову в екстрадиції в Апеляційному суді.

Фотографія, зроблена дроном, показує руйнування після вибуху в морському порту Бейрута, 5 серпня 2020 року / Фото AP Photo

Вибух 2020 року, який за силою дорівнював землетрусу магнітудою 3,5 і був відчутний навіть на Кіпрі, охопив значну частину Бейрута. Ліванська влада заявляла, що причиною стала детонація аміачної селітри, яка зберігалася у порту з 2014 року після вилучення з вантажного судна.

Експерти вважають, що вибух стався після займання складу з феєрверками, розташованого поруч. Трагедія знову порушила питання про правила зберігання небезпечних матеріалів у густонаселених районах та про те, чому вибухонебезпечну речовину не було утилізовано раніше.

Аміачна селітра — це широко використовуване мінеральне добриво, яке саме по собі не вибухає, але може детонувати під дією сильного нагрівання або через контакт з іншим джерелом займання. У більшості країн ЄС діють суворі правила її зберігання, а до складу часто додають карбонат кальцію, щоб зробити матеріал безпечнішим.