У чоловічому монастирі УПЦ МП на Закарпатті спалахнула пожежа

На Закарпатті у селі Кострино сталася пожежа у чоловічому монастирі, який належить Українській православній церкві московського патріархату. Поруч розташована 300-літня дерев’яна церква.

Про пожежу повідомив митрополит Мукачівський та Ужгородський УПЦ МП Феодор.

“У селі Кострино, що на Березнянщині, горить монастирський корпус Свято-Покровського чоловічого монастиря. Просимо святих молитов”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на ДСНС в Закарпатській області, йдеться не про національну пам’ятку архітектури – дерев’яну бойківську церкву, а про будівлю біля неї, де проживали монахи.

“Площа пожежі 150 кв. м, будівля монастиря теж дерев’яна, тому пожежа швидко поширюється. Рятувальники, що працюють на місці, зазначають, що загрози перекидання на дерев’яну церкву немає”, – повідомила речниця Наталя Батир.

На місці працює чотири одиниці техніки, також на підмогу прямує техніка з Ужгорода.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, близько 21:00 пожежу вдалося локалізувати. Причина загоряння встановлюється.