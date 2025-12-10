        Кримінал

        Генпрокуратура закрила дані про кількість СЗЧ та дезертирства

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 18:04
        
        
        

        У Генеральній прокуратурі України засекретили дані про кримінальні справи за фактами самовільних залишень військовий частин (СЗЧ) та дезертирство військових на час воєнного стану.

        Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

        Кримінальні правопорушення, передбачені ст. 407 (СЗЧ), ст. 408 (дезертирство) та іншими статтями про військові кримінальні правопорушення, належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.

        Обмеження доступу до такої інформації є вимушеним кроком, спрямованим на:

        • захист національної безпеки;
        • недопущення використання таких даних проти України;
        • збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни;
        • протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

        Доступ до такої інформації обмежено, адже дані можуть бути використані:

        • для дискредитації сил оборони;
        • для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців;
        • для оцінки рівня дисципліни, боєздатності підрозділів та системи мобілізаційної роботи;
        • як інструмент інформаційно-психологічних операцій проти України, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та обороноздатності держави.

