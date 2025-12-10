Генпрокуратура закрила дані про кількість СЗЧ та дезертирства

У Генеральній прокуратурі України засекретили дані про кримінальні справи за фактами самовільних залишень військовий частин (СЗЧ) та дезертирство військових на час воєнного стану.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Кримінальні правопорушення, передбачені ст. 407 (СЗЧ), ст. 408 (дезертирство) та іншими статтями про військові кримінальні правопорушення, належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.
Обмеження доступу до такої інформації є вимушеним кроком, спрямованим на:
- захист національної безпеки;
- недопущення використання таких даних проти України;
- збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни;
- протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.
Доступ до такої інформації обмежено, адже дані можуть бути використані:
- для дискредитації сил оборони;
- для формування неправдивих висновків про морально-психологічний стан військовослужбовців;
- для оцінки рівня дисципліни, боєздатності підрозділів та системи мобілізаційної роботи;
- як інструмент інформаційно-психологічних операцій проти України, спрямованих на підрив довіри до військового керівництва та обороноздатності держави.