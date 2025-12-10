Генпрокуратура закрила дані про кількість СЗЧ та дезертирства

У Генеральній прокуратурі України засекретили дані про кримінальні справи за фактами самовільних залишень військовий частин (СЗЧ) та дезертирство військових на час воєнного стану.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Кримінальні правопорушення, передбачені ст. 407 (СЗЧ), ст. 408 (дезертирство) та іншими статтями про військові кримінальні правопорушення, належать до категорії відомостей з обмеженим доступом.

Обмеження доступу до такої інформації є вимушеним кроком, спрямованим на:

захист національної безпеки;

недопущення використання таких даних проти України;

збереження стабільності та довіри до сил оборони в умовах війни;

протидію інформаційно-психологічним операціям держави-агресора.

Доступ до такої інформації обмежено, адже дані можуть бути використані: