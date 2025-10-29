На Рівненщині затримали експравоохоронця, який організовував втечі військових з навчального центру

У Рівненській області колишній правоохоронець організував схему втечі військовослужбовців із навчального центру. За певну суму чоловік допомагав військовим незаконно залишати територію підготовки.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними слідства, експравоохоронець забезпечував чоловікам, що проходили підготовку, можливість достроково залишити територію центру та повернутися додому. Для цього він надавав докладні інструкції щодо часу та маршруту виходу, отримуючи за “допомогу” кошти від самих військових або їхніх родичів.

“Фігурант власним транспортом вивозив “клієнтів” за межі області. Вартість таких “послуг” становила в середньому 3 тисячі доларів з особи”, – розповіли в прокуратурі.

Під час чергової спроби сприяти дезертирству зловмисника затримали. Тривають заходи зі встановлення інших причетних до злочинної схеми.

Організатору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України (організація дезертирства, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану). За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.