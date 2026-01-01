Роумінг як удома з ЄС запрацював з 1 січня: що це означає для українців

З 1 січня 2026 року між Україною та Європейським Союзом почав діяти роумінговий безвіз Roam like at home. Українці можуть користуватися мобільним зв’язком у країнах ЄС без додаткової плати.

Про це пише Бабель.

Роумінговий безвіз передбачає, що українці можуть телефонувати, надсилати повідомлення та користуватися мобільним інтернетом з українських номерів у 27 країнах Євросоюзу за умовами своїх домашніх тарифів, без додаткових нарахувань.

Також абоненти отримують таку саму якість і швидкість мобільного зв’язку, як в Україні. Дзвінки до екстрених служб залишаються безкоштовними. Для громадян Євросоюзу під час подорожей Україною діятимуть їхні звичні домашні тарифи.

Обмеження стосується лише мобільного інтернету: якщо в Україні абонент має великий пакет або безліміт, оператори в роумінгу можуть застосовувати спеціальну формулу обмеження трафіку, щоб уникнути збитків.

Рішення про взаємне відкриття роумінгових ринків Україна та Рада ЄС ухвалили влітку 2025 року. У червні президент Володимир Зеленський підписав закон про приєднання України до зони роумінгу з Європейським Союзом.

Таким чином Україна стала першою країною поза межами ЄС, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони блоку. До цього для українців у країнах Євросоюзу діяв тимчасовий безкоштовний роумінг, який мобільні оператори запровадили на добровільних умовах після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.