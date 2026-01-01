Вибух газового балона на Черкащині знищив житловий будинок: є постраждалі

У місті Городище на Черкащині внаслідок вибуху газового балона загорівся та був знищений житловий будинок. Під час пожежі постраждали дві жінки.

Про це повідомили в ДСНС Черкаської області. Надзвичайна подія сталася 31 грудня надвечір у місті Городище, де виникла пожежа в житловому будинку — вогонь охопив оселю та швидко поширювався.

Разом із рятувальниками на місці ліквідації пожежі працювала місцева пожежна команда села Старосілля. Внаслідок пожежі знищено житловий будинок, меблі, побутову техніку, домашні речі та документи.

Реклама

Реклама

Постраждала жінка 2006 року народження, яка отримала опіки обличчя та рук і була госпіталізована. Ще одна жінка 1979 року народження дістала опіки обличчя, однак від госпіталізації відмовилася.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона.