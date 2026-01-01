У Києві адвоката засудили до 6 років за шахрайство з квартирою померлих киян

Суд у Києві засудив столичного адвоката до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна за шахрайство з квартирою померлих мешканців міста. Нерухомість суд визнав відумерлою спадщиною громади Києва.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури столичного адвоката визнано винним у шахрайстві та засуджено до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Суд встановив, що з метою заволодіння нерухомістю у Києві адвокат, який на той момент уже був підозрюваним в іншому кримінальному провадженні за шахрайство, використовуючи документи на ім’я іншої людини, оформив позику строком на один місяць на суму понад 800 тисяч гривень чоловіку та жінці, які представилися власниками квартири.

Реклама

Реклама

Після того як гроші не були повернуті, квартира перейшла у власність адвоката. При цьому з’ясувалося, що чоловік і жінка, від імені яких укладали угоду, насправді були померлими.

У прокуратурі зазначили, що померлі матір та син не мали спадкоємців, тому їхня квартира як відумерла спадщина мала перейти у власність територіальної громади міста Києва. За позовом прокуратури суд визнав нерухомість відумерлою спадщиною на підставі матеріалів кримінального провадження.