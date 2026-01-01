РФ передала США “дані з дрона” про атаку на резиденцію Путіна після того, як американська розвідка не знайшла доказів

Міноборони Росії передало США матеріали з безпілотника, який нібито летів атакувати резиденцію Володимира Путіна. Це сталося після того, як американська розвідка не знайшла доказів атаки на резиденцію.

Міністерство оборони РФ повідомило, що передало представнику апарату військового аташе при посольстві США матеріали з безпілотника, який, за версією Москви, був збитий під час спроби атаки на резиденцію Володимир Путін на Валдаї в Новгородській області 29 грудня.

У російському відомстві стверджують, що в одному з БПЛА нібито виявили «файл з політним завданням», який, за їхньою версією, свідчить про намір атакувати президентську резиденцію. Ці матеріали були передані американській стороні.

Перед цим The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що інформація про атаку на резиденцію Путіна не підтвердилася. За даними видання, Україна могла намагатися вразити військову ціль у Новгородській області, однак вона не розташована поблизу резиденції на Валдаї.

За російською версією, масована атака безпілотників на резиденцію Путіна нібито відбулася в ніч з 28 на 29 грудня. У Міноборони РФ заявляли, що в атаці було задіяно 91 БПЛА, але жоден з них не досяг цілі.

На тлі цієї історії Дональд Трамп опублікував матеріал New York Post із критикою Путіна. У статті йшлося, що після зустрічі Трампа з президентом України Володимир Зеленський 28 грудня в Мар-а-Лаго українська сторона пішла на компроміси щодо окремих пунктів мирного плану, а сам Трамп заявив про готовність відвідати Україну.

Після того російська сторона через міністра закордонних справ Сергія Лаврова заявила про нібито атаку на резиденцію президента РФ. А прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці події нібито змусили Москву зайняти жорсткішу позицію на переговорах.