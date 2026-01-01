Мерседес замість ковчега: у Гані затримали пророка, який передрікав потоп на Різдво

У Гані заарештували самопроголошеного пророка Ебо Ноя, який прогнозував глобальний потоп 25 грудня 2025 року та збирав пожертви на будівництво ковчега. Замість цього чоловік придбав собі дорогий автомобіль Mercedes.

Про це повідомляють місцеві та міжнародні ЗМІ. Самопроголошений пророк Ебо Ной, справжнє ім’я якого — Evans Eshun, став відомим у серпні 2025 року після серії відеозвернень у соцмережах, у яких заявляв про нібито божественне одкровення щодо масштабного потопу, який мав розпочатися 25 грудня 2025 року.

Ной стверджував, що катастрофа триватиме кілька років, і закликав людей готуватися до неї, будуючи «ковчеги» за біблійним зразком. Він публічно демонстрував дерев’яні конструкції, які називав рятівними, та отримував пожертви від прихильників.

Після того як прогнозований потоп не відбувся, у соцмережах з’явилися фото і відео, на яких пророк пересувається на новому автомобілі Mercedes-Benz. Це викликало хвилю обурення серед його послідовників і підозри у зловживанні зібраними коштами.

Згодом Ной заявив, що кінець світу нібито «відклали» через молитви та піст, і закликав продовжувати підготовку. Після цього поліція Гани затримала його за підозрою в поширенні неправдивої інформації та введенні людей в оману.

Фотографії Ебо Ноя в кайданках на поліцейській дільниці швидко поширилися в соцмережах. За даними ЗМІ, правоохоронці перевіряють обставини збору пожертв і можливі факти шахрайства.