Зеленський анонсував серію міжнародних зустрічей щодо миру та безпеки України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочинає новий рік з активної дипломатичної роботи з партнерами для збереження та посилення підтримки. За його словами, ключовими залишаються питання ППО, зброї, фінансування армії та гарантій безпеки.

Про це повідомив Офіс президента України за підсумками звернення Володимира Зеленського. Глава держави наголосив, що Україна починає рік із дипломатії та постійної взаємодії з партнерами, адже саме міжнародна підтримка є основою стійкості українських захисників, оборонної промисловості та виробництва зброї.

Зеленський підкреслив, що Україні щодня необхідні системи протиповітряної оборони та ракети до них, а також фінансування на озброєння, дрони, наземні роботизовані комплекси й техніку. Він зазначив, що робота з партнерами ведеться максимально активно, зокрема для просування переговорів на всіх треках.

Президент повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров перебуває на зустрічах у Туреччині, де ключовою темою є відновлення обмінів полоненими. За словами Зеленського, наприкінці минулого року процес обмінів сповільнився, і Україна працює над тим, щоб їх відновити. Також Умєров щоденно перебуває на зв’язку з американською командою та європейськими партнерами, готуються важливі формати зустрічей.

Глава держави анонсував, що 3 січня в Україні відбудеться зустріч радників з питань національної безпеки щодо миру за участю європейських представників, з онлайн-участю американської сторони. Участь підтвердили 15 країн, а також представники європейських структур і НАТО. 5 січня запланована зустріч начальників генеральних штабів, де головною темою стануть гарантії безпеки для України. За словами Зеленського, політично ці гарантії майже готові, важливо опрацювати деталі їхньої реалізації в небі, на землі та на морі.

Президент також повідомив, що 6 січня відбудеться зустріч лідерів європейських країн — учасників Коаліції охочих. Україна розраховує на збільшення підтримки та більшу політичну визначеність щодо гарантій безпеки й мирної угоди.

Окремо Зеленський розповів про першу телефонну розмову року з президентом Кіпру у зв’язку з початком головування цієї країни в Європейському Союзі. Він наголосив, що для України важливо, аби питання членства в ЄС залишалося серед пріоритетів, адже це також є елементом безпекових гарантій.

Президент подякував усім, хто працює над відновленням після російських ударів, зазначивши, що навіть у новорічну ніч росія не припинила атак. Він додав, що Україна захищається і відновлюється, а попереду — важливий день внутрішньої політики.