Айфони, наркотики та екзотичні тварини: Львівська митниця назвала найгучніші порушення 2025 року

Львівська митниця підбила підсумки 2025 року та оприлюднила добірку найрезонансніших випадків незаконного переміщення товарів і предметів через кордон. В окремих епізодах вартість вилученого перевищувала кілька мільйонів гривень.

Контрабанда на мільйони: Львівська митниця оприлюднила топ порушень за 2025 рік / Фото: Львівська митниця

Про це повідомила Львівська митниця. Одним із наймасштабніших випадків стала спроба контрабанди 424 нових iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max на суму близько пів мільйона доларів, які виявили у спеціально облаштованому сховку автомобіля на пункті пропуску «Угринів – Долгобичув».

На митному посту «Львів-поштовий» за допомогою рентген-системи «РАПІСКАН» митники викрили незаконне пересилання 2580 мурах у поштовому відправленні з Києва до Вроцлава. Посилку задекларували як пульт дистанційного керування, однак кожна комаха перебувала в окремій скляній колбі, схованій у металевому ящику.

Реклама

Реклама

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники виявили королівського пітона завдовжки 45 см у багажнику автомобіля Mercedes, який заїхав в Україну «зеленим коридором». Того ж пункту стосувався й інший випадок — перевезення 350 упаковок натурального афро-кучерявого волосся, а також харчових добавок виробництва росії загальною вартістю понад 1 млн гривень.

Ще один сховок із технікою виявили у двох мікроавтобусах Renault і Mercedes, які прибули з Польщі до «Шегині – Медика». Під час огляду митники знайшли 148 iPhone, з яких 99 були приховані у спеціальних тайниках. Орієнтовна вартість — понад 6 млн гривень.

Окремо митники повідомили про випадок незаконного переміщення готівки: у 46-річного львів’янина, який прямував до Польщі пішки через «Шегині – Медика», виявили незадекларовані 30 700 доларів США та 8 200 євро. Частину коштів, походження яких не було підтверджене, тимчасово вилучили.

Найбільш вартісним вилученням року стали наркотичні та психотропні речовини, знайдені у тайниках під днищем Renault Scenic у пункті пропуску «Угринів – Долгобичув». Загалом митники вилучили 27,6 кг кокаїну, PVP-солей та MDMA орієнтовною вартістю близько 42 млн гривень.