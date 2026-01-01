ВАКС обрав запобіжні заходи п’ятьом нардепам-хабарникам: стали відомі суми застав

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до п’яти народних депутатів, підозрюваних у систематичному отриманні неправомірної вигоди. Суд визначив застави від 16,6 до 40 млн гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду за клопотанням сторони обвинувачення застосував запобіжні заходи у вигляді застави до п’яти народних депутатів України, яких підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

Суд визначив двом підозрюваним заставу в розмірі 40 млн гривень і 30 млн гривень, ще двом — по 20 млн гривень, п’ятому депутату — 16,6 млн гривень. Також на всіх підозрюваних покладено процесуальні обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

У САП нагадали, що 27 грудня 2025 року прокурори вручили підозру п’ятьом народним депутатам України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними досудового розслідування, з 2021 року перевіряються факти можливого створення та діяльності організованої групи, до складу якої входили народні депутати. За версією слідства, група систематично отримувала неправомірну вигоду за прийняття або неприйняття законопроєктів і постанов.

У САП зазначили, що розмір неправомірної вигоди залежав від так званого «показника ефективності голосувань», який враховував кількість підтриманих законопроєктів і присутність депутатів на пленарних засіданнях. Сума хабарів становила від 2 000 до 20 000 доларів США, а з листопада по грудень поточного року зафіксовано одержання неправомірної вигоди щонайменше на 145 000 доларів США з подальшим розподілом коштів між іншими депутатами.