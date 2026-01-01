ГУР пошило в дурні фсб: Денис Капустін живий, а $500 тис. за його “ліквідацію” підуть на боротьбу з рф

Головне управління розвідки повідомило про провал спецслужб рф, які замовили вбивство командира РДК Дениса Капустіна. За результатами спецоперації ГУР його життя збережено, а кошти, виділені на ліквідацію, використають для посилення спецпідрозділів.

Про це повідомило Головне управління розвідки МО України. За даними ГУР, спецслужби держави-агресора росії замовили вбивство командира підрозділу «Російський Добровольчий Корпус» Дениса Капустіна, який воює проти москви у складі «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, яка тривала понад місяць, було збережено життя командира РДК Дениса Капустіна. Також встановлено коло осіб — замовників злочину в російських спецслужбах та його виконавців. Про це під час доповіді начальнику ГУР МО України генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир «Спецпідрозділу Тимура».

За словами Тимура, українська сторона також отримала кошти, виділені російськими спецслужбами для реалізації злочину. Станом на зараз командир РДК перебуває на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань.

Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна, який долучився до доповіді через відеозв’язок, та заявив, що радий тому, що кошти, отримані за замовлення його ліквідації, пішли на допомогу боротьбі України.

Командир РДК з позивним White Rex відрапортував про готовність продовжити виконання бойових і спеціальних завдань на чолі підрозділу, зазначивши, що його тимчасова відсутність не вплинула на якість та успіх виконання бойових завдань. Начальник ГУР МО України подякував Тимуру та команді воєнних розвідників за успішне виконання спецоперації.