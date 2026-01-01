Циклон із Балтики принесе вітер і коливання температур в Україні

Вночі в Україні ще утримається мороз, однак удень 2 січня очікується потепління до плюсових значень у частині регіонів. Погоду ускладнить сильний південно-західний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, найближчої ночі температура повітря знизиться до -6…-15 градусів, тепліше буде на півдні та в західних областях — від -1 до -5 градусів.

Удень 2 січня в Україні прогнозують від 2 градусів морозу до +3 тепла, на півдні — до +3…+6 градусів. Невеликий сніг можливий у західних і північних областях, на решті території опадів не очікується.

Особливістю дня стане некомфортний південно-західний вітер, місцями зі штормовими поривами до 15–20 метрів за секунду. За словами Діденко, таку погоду зумовлює циклон Tizian над Балтикою.

У Києві 2 січня також прогнозується вітряна погода, часом із невеликим снігом. Вночі температура становитиме -6…-9 градусів, удень потепліє до близько нуля.

Синоптикиня зазначила, що через зміну погоди можливі коливання атмосферного тиску та температури, а також посилення вітру, і додала, що потепління буде нетривалим.