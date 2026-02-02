        Політика

        У Кремлі наполягають, що переговори Путіна із Зеленським можливі лише в Москві

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 14:51
        Дмитро Пєсков / Фото: РосЗМІ
        Дмитро Пєсков / Фото: РосЗМІ

        У Кремлі заявили, що не мають нової інформації щодо енергетичного перемир’я, яке тривало до 1 лютого, та підтвердили незмінність позиції Росії щодо можливих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

        Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заяви речника Кремля Дмитра Пєскова.

        За його словами, якщо Зеленський хоче переговорів із Путіним, вони мають відбутися в тільки у Москві.

        Деталізувати візит спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва в Маямі Пєсков не став, заявивши, що відбулася лише концептуальна оцінка переговорів з обох сторін — як від Дмитрієва, так і від Віткоффа. За його словами, врегулювання ситуації навколо України є складним і багатовекторним процесом: з окремих питань сторони наблизилися до рішень, з інших — ні.

        Пєсков додав, що Дмитрієв очолює робочу групу з економічної взаємодії, і саме ці питання перебувають у межах його компетенції.

        Також Пєсков повідомив, що наразі немає конкретики щодо організації контактів між Путіним і Емманюелем Макроном, водночас назвав “здоровою” думку французької сторони про необхідність налагодження каналу зв’язку з РФ.


