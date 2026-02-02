Росія завдала нових ударів по енергетиці у прифронтових громадах — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, незважаючи на дію енергетичного перемир’я. Про це він заявив після селекторної наради щодо безпекової та енергетичної ситуації в Україні.

За словами Зеленського, за минулу добу були зафіксовані нові обстріли енергетичних об’єктів, хоча цілеспрямованих ударів ракетами та дронами типу «шахед» по енергетичній інфраструктурі не було. Водночас російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти української логістики, передусім залізничної, зокрема на Дніпровщині та в Запоріжжі.

Президент зазначив, що українські енергетики та ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми до рівня, який був до технологічної аварії в суботу, і робота системи стабілізована. Водночас через сильні морози та наслідки російських ударів ситуація залишається складною.

Зеленський також повідомив, що у Києві досі понад 200 будинків залишаються без опалення, переважно через аварійні пошкодження. До ремонтних робіт залучені понад дві сотні бригад з різних регіонів України. Окремі доручення отримали правоохоронні органи та місцева влада щодо перевірки пунктів обігріву та стабільності роботи базових станцій зв’язку, особливо в сільській місцевості.

Крім того, президент доручив відкоригувати графіки відключень електроенергії в частині Одеської області з урахуванням великої кількості будинків з електроопаленням. Складна ситуація з відключеннями також зберігається в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області та в громадах прикордоння з Росією.