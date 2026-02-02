Понад половина українців проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки — опитування КМІС

Понад половина українців категорично відкидають можливість передати весь Донбас під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки від США та Європи. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології наприкінці січня.

За даними КМІС, 52% респондентів вважають таку умову миру абсолютно неприйнятною. Водночас 40% готові прийняти передачу Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки, визнаючи при цьому складність такої поступки. Ще 7% опитаних не змогли визначитися з відповіддю. Порівняно з серединою січня 2026 року показники практично не змінилися і залишаються в межах статистичної похибки.

Опитування проводилося 23–29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю серед 1003 повнолітніх громадян України, які проживають на території, підконтрольній уряду. Дослідження також включало експеримент із використанням методу «задуманого знайомого», результати якого практично не відрізнялися від прямих відповідей, що, за оцінкою соціологів, свідчить про щирість позицій респондентів щодо цього питання.

