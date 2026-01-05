Опитування КМІС: більшість українців довіряють Зеленському, але показник залишається динамічним

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59% громадян, не довіряють — 35%. Баланс довіри-недовіри становить +24%, що відповідає рівню кількамісячної давнини.

Про це йдеться в результатах всеукраїнського опитування громадської думки «Омнібус», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 26 листопада по 29 грудня 2025 року. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1001 респондента на підконтрольній уряду України території.

За даними КМІС, упродовж грудня рівень довіри до Володимир Зеленський залишався загалом стабільним, хоча демонстрував суттєві коливання залежно від суспільного контексту. Після появи інформації про корупцію в енергетичному секторі показник довіри знизився приблизно на 10 процентних пунктів, однак згодом на тлі міжнародної ситуації та обговорень можливих мирних перемовин знову зріс.

Серед тих, хто довіряє президенту, 26% заявили про повну довіру, ще 33% — що скоріше довіряють. Водночас 35% респондентів висловили недовіру, з них 23% — повну, а 12% — скоріше недовіру. У КМІС зазначають, що ці групи мають різні погляди щодо майбутнього політичного лідерства після завершення війни.

Соціологи наголошують, що в умовах війни показники довіри залишаються динамічними та можуть змінюватися залежно від внутрішнього і зовнішнього порядку денного, однак наприкінці 2025 року рівень довіри до президента є вищим, ніж наприкінці 2024 року.