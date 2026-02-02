Ексначальника РТЦК на Київщині підозрюють у незаконному вилученні авто у підприємців

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області за незаконне вилучення транспортних засобів у підприємців. Йдеться про перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану.

За даними слідства, посадовець без законних підстав вилучив вісім автомобілів у двох підприємств, що займаються вантажними перевезеннями. Транспорт забирали без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України. Згодом за вказівкою підозрюваного були складені акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі авто до військових частин, однак фактично транспорт до підрозділів не надходив.

Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень. За сприяння ДБР наразі повернули три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Реклама

Реклама

Дії колишнього посадовця кваліфікували за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.