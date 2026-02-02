В Одесі чоловік відкрив стрілянину в ресторані після відмови офіціантки принести наркотики

В Одесі поліцейські затримали 41-річного чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з ресторанів на Фонтанській дорозі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про подію, що сталася на початку цього тижня пізно ввечері, правоохоронцям повідомила адміністраторка закладу. За її словами, відвідувач поводився агресивно, мав при собі пістолет і здійснив постріл.

В Одесі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в ресторані / Фото: Нацполіція

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів встановлено, що того вечора чоловік, який приїхав із Дніпропетровщини та нині проживає в Одесі, відпочивав у ресторані разом із товаришем. Перебуваючи у нетверезому стані, він вимагав у 18-річної офіціантки принести йому наркотики. Після відмови відвідувач дістав пістолет і здійснив постріл у підлогу поруч із працівницею закладу.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку. У нього вилучили зброю, яка, за попередніми даними, є пристроєм для відстрілу гумових куль, а на місці події — стріляну гільзу. Речові докази скерували на експертизу.

Зловмиснику повідомили про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.