СБУ затримала агента ФСБ: за аеродромами на Черкащині шпигував 21-річний студент

Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який за завданням Росії намагався зібрати та передати координати аеродромів Сил оборони в Черкаській області. Зловмисником виявився 21-річний студент, якого затримали в Києві та взяли під варту без права застави.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, 21-річний студент одного з університетів Черкащини потрапив у поле зору росіян, коли шукав “легкі заробітки” у Telegram-каналах.

“У разі виявлення летовищ, агент мав додатково з’ясувати інформацію про наявність бойової авіації та особового складу на режимних об’єктах. Для збору розвідданих завербований об’їжджав місцевість, де на відстані фотографував територію аеродромної інфраструктури”, — розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, згодом для конспірації агент переїхав до Києва, де сподівався на певний час “залягти на дно”, щоб потім продовжити шпигувати для РФ. У столиці підозрюваного затримали. Під час обшуків у нього вилучили смартфон, з якого він координував свою діяльність з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.