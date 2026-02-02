FPV-дрони врятували від полону чотирьох бійців ЗСУ під Покровськом

Поблизу Покровська українських військових врятували від полону завдяки роботі аеророзвідки та ударних дронів. Російська диверсійно-розвідувальна група, яка супроводжувала полонених, була знищена.

Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Під час штурму спостережного пункту російська диверсійно-розвідувальна група захопила в полон чотирьох українських військових. Згодом окупантів, які конвоювали полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість поблизу Покровська.

На допомогу українським захисникам підняли ударні дрони: у спецоперації зі звільнення брали участь 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша та інші суміжні підрозділи.

“Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало противника й відволікло його увагу. Цим скористалися українські військові – і їм вдалося вирватися з ворожого полону”, – йдеться в повідомленні.

Російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювало понад десять українських ударних дронів. У результаті особовий склад противника був знищений.