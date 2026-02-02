Поблизу Криму стався землетрус магнітудою 5,1

2 лютого 2026 року о 11:47:51 Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в Азовському морі в районі півострова Крим. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,1 за шкалою Ріхтера, глибина — 10 кілометрів.

За класифікацією землетрусів подія належить до сильно помірних. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється та буде доповнюватися.

У Головному центрі спеціального контролю закликали громадян, які відчували землетрус, повідомити про це на офіційному сайті у вкладці «Я відчував землетрус», що допоможе науковцям провести детальний аналіз події.

