У грудні-січні Україною прокотилася хвиля землетрусів. Що це означає?

В Україні почастішали землетруси. У грудні підземні поштовхи зафіксували на Хмельниччині у Дунаєвецькому районі (магнітудою 1,7), а також у Тернопільській області (2,9). У січні знову трусило Хмельниччину: 19 січня був зафіксований землетрус магнітудою 1,5 у Кам’янець-Подільському районі. Вже 20 січня землетрус стався у Мукачеві — тут магнітуда підземних поштовхів становила 2,4.

Підземні поштовхи були слабкими, але частота землетрусів насторожує. Дехто пов’язує це з «природними знаками»: мовляв, Україну накрив арктичний холод, а тепер ще й під землею часто трусить, повідомляє ТСН.ua.

Сейсмологи зауважують, що землетруси на території України — це досить рідкісна річ, тому до них висока увага, особливо у людей, які мешкають поблизу місць, де відбуваються підземні поштовхи.

За словами сейсмолога Олександра Кендзери, раніше відомості щодо землетрусів, які відбувалися на території України, були нечастими. В основному через те, що не було достатньо інформації для того, щоб зробити точне визначення положень вогнищ землетрусу.

«Зараз це стало простіше зробити, бо кількість станцій спостереження збільшилася, і це дає можливість “відловлювати” усі найслабші за силою землетруси, які відбуваються в Україні. Більше того, можна використовувати дані про хвилі від землетрусів, які проявилися на Закарпатті, Полтавщині, Тернопільщині, чи Хмельниччині. Але головна особливість цих дрібних землетрусів в тому, що люди їх відчувають досить слабо, а от спеціальна апаратура добре відчуває. І українців просто інформують — стався землетрус, але він ніяких загроз не несе», — розповідає Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України.

До цього вчений додає: землетруси в Україні є, бо територію нашої держави перетинає декілька геодинамічних зон.

«Оскільки умови середовища у цих зонах є абсолютно різними, то вони залежать і від зміни температур, і внутрішнього напруження земної кори на території України. Все це призводить до того, що час від часу напруження, які виникли і виникають на протязі навіть кількох віків, я вже не кажу про десятиліття, проявляються у вигляді землетрусів. Нічого страшного через це немає. Розломні злами сигналізують про те, що у цьому місці накопичується енергія, але вона є недостатньою, щоб викликати справді сильний землетрус», — зазначає сейсмолог.

Щодо землетрусів, які були зафіксовані на Хмельниччині, Тернопільщині і в Мукачеві, то Олександр Кендзера запевняє, що це — окремі сейсмічні зони і між собою вони непов’язані.

«Ці землетруси можуть співпадати лише у часі, наприклад, відбуватися послідовно один за одним у грудні та у січні. Але насправді тектонічна основа у цих землетрусів різна. І не важливо, як то кажуть, чи землетрус слабенький чи більш потужний, бо насправді землетруси відбувається кожен день, але всі вони фіксуються лише точними сейсмічними станціями. Черговість землетрусів теж не має особливого значення, тобто те, що він стався спочатку на Тернопільщині, а потім у Мукачеві. Усі ці співвідношення не мають ніякого змісту, окрім одного — тиктонічної основи. Чому? Тому що наша планета постійно рухається, і відповідно ставатимуться землетруси», — каже науковець.

Олександр Кендзера додає, що землетруси на Тернопільщині, Хмельниччині та у Мукачеві не є передвісником більш потужного землетрусу в Україні.

«В Україні можуть виникати навіть дещо сильніші землетруси, як той, що був зафіксований у Мукачево — магнітудою у майже 3, але він буде не на набагато сильнішим», — запевняє науковець.

А от на більш потужний землетрус, за словами сейсмолога, можна чекати в Україні з зони Вранча, що в Румунії.

«Там дійсно активна зона землетрусів і вона проявляється по всій території України. У свій час там були сильні та навіть дуже руйнівні землетруси. Гадаю, що вони будуть і в майбутньому, а от коли це станеться, на жаль, ніхто не може передбачити. Земля весь час рухається і розломні зони увесь час „потріскують“, народжуючи нові землетруси. На жаль, передбачити землетрус заздалегідь неможливо, бо він виникає у зонах, які працюють абсолютно окремо. Земна кора має певні характеристики в’язкості і на великих відстанях напруження на одних розломах можуть відбуватися досить часто, — там швидше накопичується пружна енергія, а на інших, де накопичуються інші напруження, які пов’язані з іншими рухами, може взагалі тривалий час не бути землетрусів, хоча зовнішні передвісники будуть виглядати так, нібито він може от-от відбутися», — пояснює сейсмолог.