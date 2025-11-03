        Суспільство

        В Афганістані потужний землетрус забрав життя щонайменше 10 людей, сотні постраждали

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 08:02
        Люди на руїнах будівлі після землетрусу в Афганістані / Фото: Reuters
        Люди на руїнах будівлі після землетрусу в Афганістані / Фото: Reuters

        Сьогодні, 3 листопада, землетрус магнітудою 6,3 стався поблизу північного афганського міста Мазарі-Шаріф. Відомо про щонайменше 10 загиблих і 260 постраждалих. Кількість загиблих, ймовірно, зросте.

        Про це пише Reuters.

        Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався на глибині 28 км (17,4 милі) поблизу Мазарі-Шаріфа, населення якого становить близько 523 000 людей. Спочатку повідомлялося про сімох загиблих, згодом цифра зросла.

        “Усього 150 людей дістали поранення і семеро загинули, їх доставили до медичних закладів станом на цей ранок”, — сказав речник департаменту охорони здоров’я в Самангані Самім Джоянда.

        Він сказав, що кількість жертв базується на звітах лікарень, зібраних станом на ранок понеділка.

        Міністерство оборони уряду Талібану заявило, що частини провінцій Балх і Саманган постраждали найбільше, внаслідок чого загинули кілька мирних жителів.

        Військові рятувальні та аварійні команди негайно прибули до району і розпочали операції зі звільнення людей, транспортування поранених і надання допомоги постраждалим сім’ям, йдеться у заяві.

        Речник Міністерства охорони здоров’я Шарфат Заман сказав, що рятувальні команди працюють, і кількість загиблих і поранених може зрости.

        “Медичні бригади прибули до району, і всі найближчі лікарні переведені у стан готовності”, — йдеться у заяві.

        Геологічна служба США видала “помаранчеве” попередження у своїй системі PAGER, яка є автоматизованою системою, що генерує інформацію про наслідки землетрусів, і зазначила, що “ймовірні значні людські жертви, і катастрофа потенційно може бути масштабною”.


