В Афганістані потужний землетрус забрав життя щонайменше 10 людей, сотні постраждали

Сьогодні, 3 листопада, землетрус магнітудою 6,3 стався поблизу північного афганського міста Мазарі-Шаріф. Відомо про щонайменше 10 загиблих і 260 постраждалих. Кількість загиблих, ймовірно, зросте.

Про це пише Reuters.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався на глибині 28 км (17,4 милі) поблизу Мазарі-Шаріфа, населення якого становить близько 523 000 людей. Спочатку повідомлялося про сімох загиблих, згодом цифра зросла.

Реклама

Реклама

“Усього 150 людей дістали поранення і семеро загинули, їх доставили до медичних закладів станом на цей ранок”, — сказав речник департаменту охорони здоров’я в Самангані Самім Джоянда.

Він сказав, що кількість жертв базується на звітах лікарень, зібраних станом на ранок понеділка.

Міністерство оборони уряду Талібану заявило, що частини провінцій Балх і Саманган постраждали найбільше, внаслідок чого загинули кілька мирних жителів.

Військові рятувальні та аварійні команди негайно прибули до району і розпочали операції зі звільнення людей, транспортування поранених і надання допомоги постраждалим сім’ям, йдеться у заяві.

Речник Міністерства охорони здоров’я Шарфат Заман сказав, що рятувальні команди працюють, і кількість загиблих і поранених може зрости.

“Медичні бригади прибули до району, і всі найближчі лікарні переведені у стан готовності”, — йдеться у заяві.

Геологічна служба США видала “помаранчеве” попередження у своїй системі PAGER, яка є автоматизованою системою, що генерує інформацію про наслідки землетрусів, і зазначила, що “ймовірні значні людські жертви, і катастрофа потенційно може бути масштабною”.