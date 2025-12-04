У Дубліні військові дрони наблизилися до траєкторії літака Зеленського: інцидент розслідують правоохоронці

У Дубліні чотири невідомі військові дрони порушили безпольотну зону та наблизилися до траєкторії літака президента України Володимира Зеленського. Інцидент стався за лічені хвилини після його посадки, повідомляє The Journal.

Пізно ввечері в понеділок над морем поблизу Дублінського аеропорту чотири невідомі військові дрони порушили безпольотну зону та наблизилися до маршруту літака президента України Володимира Зеленського. Лайнер приземлився трохи раніше графіка, буквально за миттєвий час до появи дронів. Апарати досягли точки, в якій, за планом, мав перебувати борт Зеленського в момент проходження.

Після цього дрони здійснювали політ над кораблем ВМС Ірландії, який був секретно задіяний у морі для забезпечення візиту. За даними джерел, дрони могли стартувати з північного сходу Дубліна, ймовірно з району Хоут, та перебували у повітрі до двох годин. Правоохоронці з’ясовують, чи злетіли апарати з суходолу, чи могли бути запущені з непоміченого судна.

Наразі невідомо, хто запустив дрони та де вони перебувають. Оскільки апарати мали увімкнені ліхтарі, силовики припускають, що метою могло бути саме порушення та дестабілізація заходу, а не спроба прихованої атаки.

Про інцидент у перші години після нього повідомили комісару Ґарди Джастіну Келлі, а також Taoiseach та міністрам оборони і юстиції. Невідомо, чи була поінформована українська сторона.

Операція нагадує інші інциденти в Європі: нещодавні польоти дронів паралізували роботу аеропортів у Брюсселі та Данії, а нідерландські військові були змушені відкривати вогонь.

Ірландські служби встановили, що дрони були великими, дорогими й військовими за характеристиками, а сам інцидент може розглядатися як елемент гібридної атаки. Гібридні методи включають використання дронів, кіберударів чи саботажу для дестабілізації без прямого оголошення війни.

За даними The Journal, дрони пропустили момент заходу на посадку літака Зеленського, після чого переключили увагу на корабель LÉ William Butler Yeats, який працював у межах 12 морських миль контрольованих вод. Рішення не збивати дрони ухвалили через відсутність технічних можливостей: корабель не має повітряного радара, а ручні засоби придушення дронів, закуплені поліцією, були поза зоною дії.

Попри інцидент, візит Зеленського до Ірландії пройшов без серйозних перешкод. Для зльоту український борт використав спеціальну траєкторію, щоб мінімізувати ризики повторних інцидентів.

Учора в Дубліні відбулася нарада високого рівня за участі поліції, збройних сил та держслужбовців, відповідальних за нацбезпеку. У Збройних силах Ірландії заявили, що з міркувань оперативної безпеки не коментують деталі, але відзначили успішне проведення операції із забезпечення візиту. Поліція та Міністерство оборони також утрималися від коментарів.