“Примари” ГУР знищили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі “Кача” в Криму

Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» знищив російський винищувач МіГ-29 на військовому аеродромі «Кача» в Криму. У ніч на 4 грудня під удар також потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу Сімферополя.

Спецпідрозділ ГУР МО України «Примари» знищив російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому «Кача» в Криму, про що повідомило ГУР МО України. У ніч на 4 грудня під удар спецпризначенців також потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс «Іртиш» поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

У ГУР зазначили, що їхні спецпідрозділи системно послаблюють систему протиповітряної оборони російських військ над окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а тепер і винищувальну авіацію.

Реклама

Реклама

Розвідка нагадала, що 21 вересня 2025 року «Примари» вперше в історії ліквідували два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».