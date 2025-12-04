        Кримінал

        В Одесі встановлюють обставини загибелі молодої жінки та чоловіка

        Галина Шподарева
        4 Грудня 2025 12:56
        Місце падіння з вікна чоловіка в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області
        Місце падіння з вікна чоловіка в Одесі / Фото: ГУНП в Одеській області

        Правоохоронці Одеси встановлюють обставини загибелі двох людей. У середу та четвер у Пересипському районі біля багатоповерхівок виявили тіла молодої жінки та чоловіка. За попередніми даними, обидва вистрибнули з верхніх поверхів.

        Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

        Вранці 4 грудня біля одного з житлових комплексів в Пересипському районі Одеси виявили тіло місцевого жителя. За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув із балкона квартири на 13 поверсі, де мешкав із матірʼю. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

        У цьому ж районі у середу біля багатоповерхівки виявили тіло 22-річної жінки. Попередньо встановлено, що дівчина вистрибнула з вікна сходового майданчика на сімнадцятому поверсі.

        В обох випадках правоохоронці розглядають версію самогубства. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.


