В Одесі встановлюють обставини загибелі молодої жінки та чоловіка

Правоохоронці Одеси встановлюють обставини загибелі двох людей. У середу та четвер у Пересипському районі біля багатоповерхівок виявили тіла молодої жінки та чоловіка. За попередніми даними, обидва вистрибнули з верхніх поверхів.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

Вранці 4 грудня біля одного з житлових комплексів в Пересипському районі Одеси виявили тіло місцевого жителя. За попередньою інформацією, чоловік вистрибнув із балкона квартири на 13 поверсі, де мешкав із матірʼю. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

У цьому ж районі у середу біля багатоповерхівки виявили тіло 22-річної жінки. Попередньо встановлено, що дівчина вистрибнула з вікна сходового майданчика на сімнадцятому поверсі.

В обох випадках правоохоронці розглядають версію самогубства. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.