Самогубство підприємця та криптоблогера у Києві: що відомо

Столичні правоохоронці підтвердили версію самогубства 32-річного підприємця та блогера, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено в салоні його автомобіля в Оболонському районі Києва.

Про це йдеться в офіційному повідомленні поліції Києва.

Тіло підприємця знайшли вранці 11 жовтня. У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство.

Імені загиблого в поліції не називають, однак, за даними ЗМІ, йдеться про блогера та криптобізнесмена Костянтина Ганіча, відомого як Костя Кудо.

Як пише видання Бабель, Ганич — співзасновник і CEO трейдинг-академії Cryptology Key. У його особистих сторінок в Telegram та Instagram більш ніж по 60 тисяч підписників.

За даними слідства, напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення.

Відомо, що 10 жовтня стався обвал на ринку криптовалюти. Деякі ЗМІ писали, що Ганич міг одномоментно втратити 30 мільйонів доларів інвесторів.

За даними поліції, вночі чоловік припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків і вистрілив собі в голову із зареєстрованої зброї. Справу кваліфікують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) із додатковою відміткою “самогубство”.