У Путіна заявили про “взяття Куп’янська” — Генштаб ЗСУ спростував і назвав це черговою інформаційною брехнею

Російські ЗМІ з посиланням на доповідь Путіну командувача російськими окупаційними військами Валерія Герасімова заявили про нібито «повне захоплення» Куп’янська, Ямполя та частини інших українських міст. У Генштабі ЗСУ назвали ці заяви інформаційною провокацією та підтвердили, що Куп’янськ перебуває під контролем Сил оборони.

Згідно з повідомленнями, Герасімов доповів Путіну про «звільнення Куп’янська», а також про контроль 80% Вовчанська, захоплення Ямполя на Донеччині та 13 населених пунктів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. У доповіді також прозвучали твердження про «просування» російських військ біля Красного Лиману та в районі Констянтинівки.

Ці заяви пролунали на тлі передачі Україні “мирного плану” США. Аналітики вважають, що ця публічна доповідь, а також ніби випадково сказана Путіним фраза, що «всі цілі СВО будуть досягнуті», є своєрідним засобом тиску на переговорний процес.

У відповідь Генеральний штаб ЗСУ у своєму повідомленні заявив, що ці дані не відповідають дійсності. У відомстві підкреслили, що Куп’янськ залишається під контролем українських Сил оборони, а в місті та на околицях тривають контрдиверсійні заходи й пошук диверсійно-розвідувальних груп противника.

Генштаб також спростував російські твердження щодо захоплення Ямполя та 80% Вовчанська. За їхніми даними, у районі Ямполя тривають пошуково-ударні дії українських військ. У Покровську продовжуються пошуково-штурмові операції та ліквідація ворожих груп у міській забудові, а також організовується додаткова логістика для забезпечення підрозділів.

У ЗСУ нагадали, що російська пропаганда вже «возила журналістів» до нібито підконтрольних локацій у Куп’янську та Покровську місяць тому, однак такі заяви покликані приховати критичні втрати російської армії. Генштаб підкреслив, що єдині «здобутки» російського командування — це удари по цивільних, зокрема по житловому будинку в Тернополі.

Сили оборони, за даними Генштабу, продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту, а втрати російських військ з початку року перевищили 371 тисячу осіб.