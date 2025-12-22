Сніг із дощем та до 7° морозу: синоптики назвали найхолодніші області 23 грудня

Завтра, 23 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода з невеликими опадами у більшості регіонів. Найхолодніше буде на північному сході країни.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У ніч на вівторок опадів в Україні не прогнозують. Вдень у більшості областей, крім південного сходу, місцями падатиме невеликий мокрий сніг, на Одещині — з дощем.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень -3…+2 °C. Уночі на північному сході -2…-7 °C. Вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0…+5 °C.