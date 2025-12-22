        Суспільство

        Сніг із дощем та до 7° морозу: синоптики назвали найхолодніші області 23 грудня

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 22:27
        Зима у Харкові / Фото: Головне в Україні
        Зима у Харкові / Фото: Головне в Україні

        Завтра, 23 грудня, в Україні переважатиме хмарна погода з невеликими опадами у більшості регіонів. Найхолодніше буде на північному сході країни.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У ніч на вівторок опадів в Україні не прогнозують. Вдень у більшості областей, крім південного сходу, місцями падатиме невеликий мокрий сніг, на Одещині — з дощем.

        Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

        Температура вночі та вдень -3…+2 °C. Уночі на північному сході -2…-7 °C. Вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0…+5 °C.

        Погодна мапа України на 23 грудня / Фото: Укргідрометцентр

