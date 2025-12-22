Діденко попередила про морози на Святвечір та Різдво

На Святвечір та Різдво очікується похолодання до -9 °C. У нічні години температура може знизитися подекуди до -12 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“Але й тут атмосфера нас захоче підтримати – із морозом може прийти сонечко, можливі прояснення. Невеликий сніг йтиме на заході, півночі та подекуди в центрі. На півдні та сході – без опадів”, – написала Діденко.

За даними метеоролога Ігоря Кібальчича, у середу, 24 грудня, під впливом малорухомого холодного фронту у західних регіонах та на Вінниччині очікується сніг. На Прикарпатті та у Карпатах місцями сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця. В решті регіонів України без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у західних областях 9-14 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…-8 °С, вдень -1…-6 °С. У північно-східній частині країни вночі -8…-13 °С, вдень -5…-10 °С. На крайньому півдні та на Закарпатті вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

У четвер, 25 грудня, на всій території України встановиться малохмарна та морозна погода, без опадів. Лише на Прикарпатті вночі та у першій половині дня ще може спостерігатися невеликий сніг. На дорогах західних областей місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час знизиться до -5…-12 °С, вдень коливатиметься в межах -1…-6 °С. На крайньому півдні, у Криму та на Закарпатті близько 0 °С.