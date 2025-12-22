Зеленський анонсував нові зміни в українському календарі свят

Президент України Володимир Зеленський анонсував перегляд святкових та особливих днів у державному календарі. Йдеться про усунення невдалих календарних збігів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому звернення 22 грудня.

Президент дав доручення голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку разом із депутатським корпусом, урядовцями та представниками громадянськості підготувати пропозиції з визначення нових підходів до святкових та особливих днів українського календаря.

“Бувають погані календарні співпадіння – і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності – кілька зовсім різних професійних днів”, – сказав Зеленський.

За словами президента, перехід України на справжнє Різдво 25 грудня був сприйнятий легко, тому й інші дати мають бути “справедливими та коректними”.