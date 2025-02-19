В Україні 19 лютого відзначають День Державного герба: що відомо про Тризуб

19 лютого Україна відзначає День Державного герба – дату, яка нагадує про офіційне затвердження Тризуба як Малого герба України. Цей символ має тисячолітню історію, що пов’язує сучасну державу з її історичним корінням.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила Постанову №2137-XII “Про Державний герб України”, офіційно закріпивши золотий Тризуб на синьому щиті як головний елемент Великого Державного герба.

Це рішення стало важливим кроком у процесі формування національної ідентичності незалежної України.

Історія герба

Обрання Тризуба як державного герба було не випадковим – цей знак використовувався ще в добу Київської Русі та був особистим символом князів із династії Рюриковичів. У 1918 році Українська Народна Республіка також затвердила Тризуб як державний символ, підкреслюючи спадковість української державності.

Хто створив сучасний дизайн герба?

Василь Кричевський створив дизайн герба Української Народної Республіки (УНР) у 1918 році. Саме його тризуб, який він розробив як символ УНР, став основою для сучасного Малого Державного Герба України.

Авторами сучасного графічного зображення Тризуба вважаються українські геральдисти Андрій Гречило, Олексій Кохан та Іван Турецький. Вони створили дизайн, який поєднує історичну традицію та сучасний стиль, зробивши Тризуб впізнаваним символом незалежної України.

Що зашифровано в Тризубі?

Існує багато теорій щодо прихованого значення Тризуба. Деякі дослідники вважають, що він може символізувати сокола, що летить вниз, якір або ж слово “ВОЛЯ”. Саме остання версія отримала найбільшу популярність, адже ідея свободи є ключовою для українського народу.

Значення герба сьогодні

Попри те, що Великий Державний герб досі офіційно не затверджений, Тризуб залишається основним символом української державності. Його зображення використовується на офіційних документах, печатках державних органів, грошових знаках та військовій символіці.

Під час війни символ Тризуба набув ще більшої ваги – він став знаком стійкості, мужності та боротьби українського народу за свободу та незалежність.

Цікаві факти про Тризуб