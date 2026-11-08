Молдова запустила ЛЕП в обхід Придністров’я: Санду заявила про кінець енергетичного шантажу

У неділю, 8 листопада, у Молдові ввели під напругу високовольтну лінію електропередачі Вулканешти — Кишинів, яка дозволить отримувати електроенергію з Румунії в обхід енергетичного вузла в Придністров’ї. Президентка Мая Санду заявила, що нова інфраструктура зменшить залежність країни від зовнішнього енергетичного тиску.

Про це повідомляє румунське видання evz.ro.

Лінія протяжністю близько 158 кілометрів з’єднує Молдову з європейською енергосистемою через Румунію та дозволяє транспортувати електроенергію без проходження через енерговузол Кучурган у Придністров’ї, який контролює сепаратистська адміністрація Тирасполя.

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Під час церемонії запуску Мая Санду наголосила, що протягом десятиліть енергетична залежність дозволяла Росії чинити політичний тиск на Молдову.

«Щоразу, коли Молдова наважувалася обрати щось інше, ніж хотіла Москва, нам погрожували залишити нас без світла й тепла. Були й періоди, коли нас відключали від енергії. Востаннє це сталося восени 2021 року», — заявила президентка.

За її словами, нова лінія дозволить диверсифікувати маршрути постачання та самостійно обирати постачальників електроенергії.

«Ніхто більше не зможе нас шантажувати, вимикати світло й перекривати тепло», — наголосила Санду.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, яка взяла участь у церемонії, заявила, що енергетична залежність Молдови від Росії завершилася.

Вартість проєкту становить приблизно 61 млн євро. Будівництво лінії завершили ще в листопаді 2025 року, однак запуск неодноразово відкладали через технічні роботи та затримки з обладнанням.

Молдова також планує будівництво ще двох ліній електропередачі з Румунією — Бєльці — Сучава та Стрешени — Гутінаш. Останній проєкт передбачає фінансування США на суму 130 млн доларів.