У Бєлгороді на територію дитсадка впала російська авіабомба ФАБ-500 — соцмережі

У російському Бєлгороді на територію дитячого садка №55 впала авіабомба ФАБ-500, яку скинув російський літак. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

12 грудня губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив про «падіння боєприпасу» поруч із дитячим садком, не уточнивши його походження. За даними джерел ASTRA у МНС, йшлося саме про російську авіабомбу ФАБ-500. На місці «нештатного сходу» утворилася вирва.

З території навчального закладу евакуювали 216 осіб, з них 167 дітей. Крім того, за інформацією ASTRA, з навколишніх будинків самостійно евакуювалися близько 1400 людей, ще 25 осіб розмістили у пунктах тимчасового перебування.

У ніч на 13 грудня авіабомбу витягли та доправили на полігон поблизу села Бутово для знищення. За офіційними даними, загиблих і постраждалих немає.

За підрахунками ASTRA, з початку 2025 року в Росії та на окупованих територіях України зафіксовано щонайменше 135 випадків падіння авіабомб і ракет із російських літаків. У 2024 році таких інцидентів було щонайменше 165. Телеграм-канал зазначає, що подібні випадки відбуваються регулярно, зокрема 6 грудня російський бомбардувальник скинув ФАБ на житловий район Бєлгорода, внаслідок чого постраждала людина та без електропостачання залишилися близько 15 тисяч абонентів.