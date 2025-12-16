Росія проводить військову операцію в Балтійському морі для захисту “тіньового флоту” — ЗМІ

Росія проводить військову операцію в Балтійському морі, яка, ймовірно, спрямована на захист так званого «тіньового флоту» — танкерів, що використовуються для обходу західних санкцій проти російської нафти.

Про це повідомляє STV з посиланням на дані шведських Військово-морських сил.

За інформацією шведського флоту, російська операція проявляється у вигляді бойових кораблів, які патрулюють окремі зони в Балтійському морі, а також присутності уніформованого персоналу на борту танкерів тіньового флоту. Оперативний керівник ВМС Швеції Марко Петрович підтвердив, що є дані про озброєних осіб у формі, ймовірно пов’язаних із приватними охоронними структурами.

Повідомлення про військову охорону російських танкерів циркулюють із осені. Зокрема, данські лоцмани раніше розповідали про загрозливі ситуації під час проходження таких суден. Тепер шведські військові заявляють, що мають схожі підтвердження.

За словами Петровича, присутність російського флоту в Балтійському морі стала «більш постійною» і охоплює ключові ділянки, зокрема Фінську затоку та західну частину моря. Російські кораблі, як зазначається, перебувають поблизу важливих морських шляхів і, ймовірно, діють на підтримку тіньового флоту.

Водночас у шведських ВМС наголошують, що безпосередньої загрози наразі не бачать і мають достатню поінформованість про ситуацію на морі. У Костовій охороні Швеції також зазначають, що зростання військової активності РФ свідчить про стратегічну важливість тіньового флоту для російської економіки.

За оцінками західних експертів, тіньовий флот РФ складається переважно зі старих нафтових танкерів із непрозорою структурою власності та відсутнім або сумнівним страхуванням. Наразі, за даними STV, до 90% експорту російської сирої нафти здійснюється саме за допомогою таких суден.