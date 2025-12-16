В Україні скоротять тривалість відключень світла: зменшили список об’єктів критичної інфраструктури

Перегляд фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури дозволив вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що має скоротити тривалість відключень світла для населення та промисловості.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, відповідне питання обговорили під час наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій у межах виконання рішення уряду щодо перегляду переліків критичної інфраструктури.

Зі списків виключили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що з метою справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження. Споживачі супутнього навантаження, які не є критично важливими, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком.

Прем’єр-міністр наголосила, що перегляд не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Також Міненерго спільно з Держенергонаглядом доручено контролювати виконання цього рішення на місцях.