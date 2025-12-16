        Суспільство

        В Україні скоротять тривалість відключень світла: зменшили список об’єктів критичної інфраструктури

        Сергій Бордовський
        16 Грудня 2025 18:51
        читать на русском →
        Фото ілюстративне: Борис Корпусенко
        Фото ілюстративне: Борис Корпусенко

        Перегляд фактичних списків об’єктів критичної інфраструктури дозволив вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що має скоротити тривалість відключень світла для населення та промисловості.

        Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

        За її словами, відповідне питання обговорили під час наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій у межах виконання рішення уряду щодо перегляду переліків критичної інфраструктури.

        Зі списків виключили дві категорії споживачів: об’єкти з потужністю менше 100 кВт, а також ті, до яких були підключені інші споживачі, що з метою справедливого розподілу електроенергії мають підпадати під загальні обмеження. Споживачі супутнього навантаження, які не є критично важливими, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком.

        Прем’єр-міністр наголосила, що перегляд не стосується опорних лікарень, об’єктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

        Також Міненерго спільно з Держенергонаглядом доручено контролювати виконання цього рішення на місцях.


