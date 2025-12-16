ДБР викрило фейкові виплати у військовій частині на Київщині на понад 15,5 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему привласнення бюджетних коштів у військовій частині з Київської області. Збитки державі перевищили 15,5 млн гривень.

Про це повідомили в ДБР.

ДБР розкрило схему розкрадання у військовій частині / Фото: ДБР

За даними слідства, злочинну схему організували військові посадовці разом із цивільними. Військова частина наразі тимчасово дислокується на Донеччині, водночас так звані «паперові» військові фактично проживали на Київщині, а окремі з них навіть перебували в розшуку територіальних центрів комплектування.

Реклама

Реклама

Як встановили правоохоронці, бухгалтер військової частини підшуковував цивільних осіб, яким обіцяв роботу у військовій частині. Вони передавали йому документи, банківські картки та персональні платіжні дані. Після цього на їхні рахунки щомісяця нараховувалися фіктивні виплати грошового забезпечення та додаткові винагороди у розмірі 100 тисяч гривень. Офіційно цих осіб на службу не оформлювали, а частину коштів їм повертали нібито «за користування картками».

Для реалізації схеми дані вигаданих «бійців» вносили до бухгалтерських відомостей, які передавалися до банківської установи, хоча ці люди не перебували у списках особового складу військової частини.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків на суму 15,5 млн гривень. Щодо бухгалтера відкрито окреме кримінальне провадження.

Наразі п’ятьом цивільним повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві перевищенню військовою службовою особою службових повноважень в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі. Ще трьом цивільним, які скористалися схемою, готуються повідомлення про підозру.