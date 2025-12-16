На Львівщині молодик побив військового та зняв відео після нападу

Напад на військового стався в одному з сіл Яворівського району Львівської області 12 грудня. 25-річний чоловік побив 42-річного військовослужбовця, який приїхав додому на час реабілітації.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Як встановили слідчі, між чоловіками виникла суперечка у місцевому магазину. Конфлікт продовжилася на вулиці та переріс у бійку.

“Військовослужбовець намагався уникнути бійки, проте нападник продовжував завдавати ударів кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі. Окрім цього, після побиття підозрюваний, кепкуючи, знімав потерпілого на телефон, зухвало запитуючи, як той почувається і чи має якісь скарги”, – розповіли в прокуратурі.

Через деякий час військовий зміг повернутися до магазину і продавчині викликали екстрену допомогу.

Нападнику повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).