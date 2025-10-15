Затримання групи військових за катування та вимагання грошей на Тернопільщині: коментар Третьої штурмової бригади

У Третій штурмовій бригаді прокоментували затримання на Тернопільщині за серію злочинів групи військових, які нібито є бійцями підрозділу. Бригада готова співпрацювати з правоохоронцями та очікує на об’єктивне розслідування.

Про це йдеться в офіційній заяві 3-ї ОШБр у Telegram.

“Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової”, — йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

У бригаді наголосили, що підрозділ відкритий до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України.

Нагадаємо, сьогодні Нацполіція повідомила про викриття на Тернопільщині групи військових, яких підозрюють у викраденні, катуванні людей та вимаганні грошей. За даними поліції, нападники били жертв, погрожували зброєю й відбирали гроші чи майно. Зловмисники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Сімом фігурантам оголошено підозри.