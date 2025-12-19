У Дніпрі містяни напали на аварійну бригаду енергетиків через відключення світла

Під час виконання службових обов’язків оперативно-виїзна бригада енергетиків зазнала неодноразових нападів з боку мешканців будинків на вулиці Академіка Янгеля у Дніпрі. Про це повідомила «Центральна енергетична компанія».

За інформацією компанії, йдеться про будинки, які раніше не відключалися від електропостачання через перебування на лініях з критичною інфраструктурою, однак нині відключаються у ручному режимі. Під час інцидентів сталося рукоприкладство, внаслідок чого один із працівників отримав тілесні ушкодження, а також було пошкоджено його особисте майно.

У «ЦЕК» зазначають, що через ці події виникла значна затримка з відновленням електропостачання підчерги 5.2. У компанії наголосили, що перебування будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає мешканцям привілейованого статусу, а відключення електроенергії здійснюватимуться на рівних умовах з іншими споживачами міста.

Також у компанії повідомили, що матеріали щодо нападів передано до Національної поліції для відкриття кримінального провадження відповідно до чинного законодавства України.