У Дніпрі російський БпЛА влучив у багатоповерхівку: 14 постраждалих

Сьогодні, 22 січня, російські військові атакували Дніпро безпілотниками. Один із БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок. Відомо про 14 постраждалих.

Про це повідомили в ДСНС України.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнала житлова 16-поверхівка. Пожежі спалахнули у двох квартирах на загальній площі 200 кв. м.

Реклама

Реклама

Попередньо, поранень зазнали 14 людей. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, серед постраждалих — 14-річна дівчина. Загрози життю дитини немає, вона лікуватиметься вдома.

Надзвичайники врятували з верхніх поверхів пошкодженого будинку 16 людей. На місці удару розгорнуто пункт екстреної психологічної допомоги, де психологи ДСНС надають необхідну підтримку постраждалим.

До ліквідації наслідків атаки залучені понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС.