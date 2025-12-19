Росія атакувала газовидобувний об’єкт Smart Energy на Харківщині

Ворог здійснив чергову масовану атаку на активи групи Smart Energy, цілеспрямовано запустивши понад десяток ударних дронів типу «Shahed» по газовидобувному об’єкту в Харківській області. Про це повідомила персслужба групи у Facebook.

Внаслідок атаки обладнання зазнало значних руйнувань, остаточні масштаби збитків наразі уточнюються. У компанії наголосили, що, на щастя, серед працівників постраждалих немає.

У Smart Energy зазначили, що з початку року підприємство простоює через зупинений спеціальний дозвіл на видобуток газу. Таким чином, об’єкт перебуває під подвійним тиском: з одного боку – через прямі російські удари, з іншого – через блокування роботи внаслідок недосконалих санкційних механізмів і рішень окремих державних посадовців.

У компанії підкреслили, що наслідками такої ситуації для України стають втрати видобутку газу, податкових надходжень і робочих місць. Smart Energy заявляє про готовність негайно розпочати відновлення пошкодженого об’єкта, однак це напряму залежить від рішень органів влади щодо розблокування ліцензій.

Група Smart Energy наголосила, що її стратегічною метою залишається посилення енергетичної незалежності України та забезпечення споживачів вітчизняним газом, що, за словами компанії, має бути пріоритетом для всіх сторін.