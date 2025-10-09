Bloomberg: Російські удари знищили близько 60% газовидобутку України напередодні зими

Російські удари знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу в Україні, що, ймовірно, змусить країну витратити 1,9 мільярда євро на імпорт палива. Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити близько 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро, щоб пережити наближення зими.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел, знайомих із ситуацією, Київ повідомив своїх союзників, що масований російський обстріл Харківської та Полтавської областей 3 жовтня вивів з ладу близько 60% газовидобутку країни

Реклама

Реклама

Газова інфраструктура України — яка до повномасштабного вторгнення Росії повністю забезпечувала внутрішні потреби — з початку цього року зазнає дедалі інтенсивніших ракетних та дронових атак. Якщо удари триватимуть, Україна очікує, що до кінця березня їй доведеться закупити близько 4,4 мільярда кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро, що становить майже 20% річного споживання країни.

Після атак Україна терміново звернулася до партнерів із “Великої сімки” по обладнання для ремонту енергосистеми та знову наголосила на потребі додаткових систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури. Також вона шукає фінансову підтримку для закупівлі газу.

“Росія робитиме все, щоб не дозволити нам видобувати власний газ. Вони робитимуть усе. Захистити все це буде важко. Завдання — мати кошти на імпорт газу, щоб люди мали газ”, — сказав Зеленський.

Цього року Україна вже закупила 4,58 мільярда кубометрів газу у закордонних постачальників, з них 3,67 мільярда — після завершення минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінював потребу в імпорті на кінець року в 5,8 мільярда кубометрів, раніше цього тижня він повідомив союзникам, що через російські атаки ця цифра може зрости.

Як заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, точна потреба України в газі залежатиме від низки чинників, зокрема швидкості ремонтів пошкоджених об’єктів і масштабів майбутніх авіаударів.

Генеральний директор Сергій Корецкий компанії “Нафтогаз” повідомив про продуктивну зустріч із представниками G7, а також переговори з МВФ та іншими партнерами.

“Наші партнери розуміють всю складність ситуації”, — написав він.